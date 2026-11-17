El goleador del Cacique había confesado que venía arrastrando una lesión, por la cual será intervenido quirúrgicamente.

Una sorprendente confesión hizo anoche el delantero Javier Correa de Colo Colo en un podcast, respecto a una lesión con la que tuvo que lidiar en el tramo final, cuando buscaban asegurar la estrella 35 en la Liga de Primera 2026.

El cordobés reveló en ‘Campeones Eternos’ que jugó los últimos cinco partidos con una rotura de meniscos: “Ahora jugué, Coquimbo, Palestino, la U. de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos. Tengo los meniscos rotos”.

Pero nada de esto se había sabido públicamente, tampoco lo consignaron en el último parte médico para el amistoso del viernes contra Racing de Avellaneda en Concepción, donde Correa no fue incluido por una supuesta sobrecarga en la rodilla derecha.

Y tras la coronación en el torneo nacional, en el Estadio Monumental han decidido operar al futbolista de 34 años, tal como lo informó este martes el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN.

“Javier Correa será operado y se pierde el resto de la temporada. El delantero será intervenido en los próximos días”, publicó el reportero en X.

Captura de la publicación del periodista Cristián Alvarado en X.

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Se acaba la temporada para el goleador de Colo Colo

Con ello, el ex Estudiantes de La Plata da por cerrada su campaña, pues el tiempo de recuperación sería de tres meses aproximadamente. Además de perderse las tres últimas fechas del torneo, incluido el clásico contra Universidad Católica, también quedará al margen de la semifinal de Copa Chile y una eventual definición por el doblete. Su reintegro paulatino se daría a partir de la pretemporada.

Cabe recordar que el trasandino es el actual goleador de Colo Colo, con 19 tantos y seis asistencias en 26 partidos disputados, seguido por su compatriota Maximiliano Romero que suma 17 conquistas.

En síntesis

Javier Correa será operado por meniscos rotos y se pierde la actual temporada.

por meniscos rotos y se pierde la actual temporada. Tres meses de recuperación le tomará al futbolista volver tras su intervención quirúrgica.

le tomará al futbolista volver tras su intervención quirúrgica. 19 goles y 6 asistencias acumuló el delantero en 26 partidos con Colo Colo.