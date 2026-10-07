Deportes Antofagata y Universidad de Chile se verán las caras en esta jornada por Copa Chile.

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile disputan este miércoles un importante duelo dentro de la Copa Chile, en el que ambos equipos se verán las caras por los cuartos de final de ida de la competición en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los dirigidos por Luis Marcoleta esperan aprovechar su condición de local para conseguir un resultado positivo ante los ‘Azules’ y dar el primer golpe en la serie antes de viajar a Santiago.

Por otra parte, el equipo que comanda Fernando Gago espera conseguir un buen resultado en su visita al norte del país y quedar bien encaminado en la llave de cuartos de final, pensando en definir la clasificación a las semifinales como local.

La Universidad de Chile llega a esta ronda luego de dejar en el camino a Everton, en una llave que terminó con triunfo azul por un marcador global de 2-1. Deportes Antofagasta, en tanto, superó a Deportes Iquique con un contundente 5-2 global.

La U quiere ir por el triunfo | Foto: Photosport

¿Cuándo es el partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile?

El duelo entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se disputará este miércoles 7 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

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¿Dónde y cómo ver el partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile?

El duelo entre ‘Pumas’ y ‘Azules’ NO será transmitido por la televisión en la señal tradicional de TNT Sports y solo se podrá ver a través de streaming mediante HBO Max. Los usuarios que tengan contratado TNT Sports Premium mediante un cableoperador podrán acceder al contenido sin costo adicional a través de HBO Max.

¿Cómo activar HBO Max desde tu cableoperador?