El histórico ex portero del fútbol chileno y Cobreloa le responde sin filtro a Luis Fuentes tras su emplazamiento en el drama loíno.

Cobreloa no vive días tranquilos dentro de la cancha, donde acumula cuatro derrotas de manera consecutiva y un saco de goles en contra. Fuera de ella, el ambiente está caldeado por hechos extra futbolísticos que tiene sacudida a la ciudad de Calama.

En los últimos días, el histórico Luis Fuentes se desmarcó del caso de violación masiva ocurrido en dependencias de la institución donde, entre varias cosas que dijo, apuntó a Óscar Wirth de que no había hecho absolutamente nada.

Esta vez, fue el turno del aludido de responder a los dichos de Fuentes, sobre quien dijo que “Hay un pequeño problema en ese aspecto, esto fue el 17 de septiembre del año 2021 y yo llegué en enero del 2022. Entonces la pregunta del millón es qué tengo que ver yo en una cosa que le pasó a él un año antes”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Cobreloa no ve una dentro ni fuera de la cancha. | Foto: Photosport

“¿Lo que le pasó a él cuando yo no estaba me lo quiere traspasar a mí? Eso quiere decir, lo que pasa es que en ese tipo de cosas yo no quiero entra en diálogo con él”, complementó antes de soltar la artillería pesada.

El histórico ex portero arremete sin piedad: “Es una cosa estéril, que no sirve para nada. Yo sé qué es lo que hace él. Lo que tendría que haber hecho en el partido contra O’Higgins en Rancagua en vez de llegar a las 9:30 que llegue a las 9, que era la hora del partido, de eso se trata”, sostuvo.

En el cierre, lo acusa por el estado en que dejó las divisiones menores del cuarto grande del balompié criollo: “Las divisiones menores están en segunda por ese tipo de manejo, de esas cosas se debería de preocupar él”, cerró.

Cobreloa saltará a la cancha del Estadio Zorros del Desierto este sábado 18 de mayo a las 3 de la tarde cuando tenga que recibir a Deportes Iquique, conjunto que está encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones.