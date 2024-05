Ex jugador y del club se defiende de acusaciones apuntando con el dedo a otro gran ídolo de la institución.

¡Sigue el culebrón en Calama! Luis Fuentes se defiende de acusaciones y apunta sin asco a ídolo de Cobreloa: "No hizo nada"

Cobreloa cayó apabullado en el día de ayer ante Deportes Copiapó por 0-4, compromiso que dejó al cuadro nortino en una posición muy complicada en el Campeonato Nacional 2024, donde acumula 4 caídas de manera consecutiva.

A eso, hay que sumarle el drama que vive fuera de la cancha: excadetes de la institución fueron acusados de una violación masiva y las denuncias han caído día tras día sobre uno de los cuadros más ganadores del fútbol chileno.

Ante la gran cantidad de emplazamientos hacia Luis Fuentes, histórico de la institución, fue el propio ex jugador de Cobreloa y técnico de la Sub 21 quien salió al paso para defenderse de las acusaciones en su contra.

Cobreloa la pasa mal en todos los frentes. | Foto: Photosport

En diálogo con el programa ‘La línea’, aseguró que “Yo soy el técnico de la Sub 21 de Cobreloa en esa época. Todos los jugadores son mayores de 18 años, son adultos”, dijo en primera instancia el ex jugador.

Bajo esa misma línea, complementa su idea de manera feroz: “Yo no soy guaguatero de nadie, yo no puedo andar metiéndome en lo que hacen o no hacen en sus casas o fuera de acá. Ellos son mayores de edad”, sostuvo.

En el cierre, Fuentes no se guardó absolutamente nada y cargó contra un ídolo de la institución naranja: “Cuando pasó esto, yo mandé un correo a Óscar Wirth y a Fernando Ramírez, pero ellos no hicieron nada”, remató.

Este sábado 18 de mayo a las 3 de la tarde, Cobreloa recibirá la visita de Deportes Iquique por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que se desarrollará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.