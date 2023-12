Damián Muñoz fue uno de los DT sensación de la temporada 2022 en el fútbol chileno. El entrenador de 39 años terminó en el tercer lugar con Curicó Unido y clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores.

Sin embargo, tras un mal primer semestre de los Albirrojos, la institución finalizó el vínculo con el entrenador en mayo. La decisión llegó justo después de ganarle por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental y con el equipo en el antepenúltimo lugar con 16 puntos. Es decir, fuera de la zona de descenso.

El estratega de 39 años relata la dificultad que experimenta para encontrar una nueva oportunidad. “He estado buscando trabajo, pero había una cláusula que me impedía dirigir en los dos primeros meses. Después, con los cambios en los clubes no tuve posibilidades en Primera. Tuve algunos llamados en Primera B, pero al final no se concretó nada”, expresó en diálogo con Las Últimas Noticias.

El DT pensaba que iba a tener mejor suerte, considerando su buena performance en el conjunto de la Región del Maule: “Pensé que a final de año iba a tener una mayor respuesta o llamados por lo hecho en Curicó, pero ha costado que me llamen. En eso estamos, tratando de generar los contactos”.

También dejó un concepto cuando se le mencionó a Jaime García, estratega que tampoco encuentra equipo: “Es complejo, porque también hay que tener llegada con los clubes y los contactos. Entonces, a veces, no es tanto por capacidad, sino que por cómo uno puede llegar a los clubes”.

Además, se refirió a la preferencia por los DT que vienen del exterior por sobre los locales: “Eso viene pasando hace tiempo. A veces, vienen entrenadores del extranjero que no tienen mucha trayectoria, pero acá se les abren las posibilidades en Primera. El mercado está así y uno trata de hacer un buen trabajo para llegar a un club”.

Damián Muñoz está en búsqueda de un nuevo desafío como DT (Foto: Photosport)

Damián Muñoz espera una posibilidad para dirigir pronto

El ex entrenador de Curicó Unido relató la dificultad del mercado interno con 32 clubes entre la Primera División y Primera B: “No es muy amplio el mercado, por lo que todo se hace más difícil”.

Muñoz sabe que con el correr de la temporada se le puede abrir una ventana, pero aseguró que lo ideal sería partir con algo desde el inicio: “A veces, cuando se cae un entrenador, en algún lado, se pueden abrir las posibilidades para uno, pero lo ideal sería encontrar algo a fin de año, para poder hacer el equipo y llevar el proyecto de acuerdo con nuestra idea”.

Por último, mencionó que ha conversado con clubes: “He tenido algunas entrevistas. Ojalá pueda tener una buena respuesta dentro de los días que quedan del año”.