Daniella Chávez otra vez está en la polémica y ahora con un ídolo del deporte nacional como lo es Marcelo Chino Ríos. La modelo y también empresaria no se guardó nada y delató al ex número 1 de la ATP con una íntima propuesta fuera de la cancha.

Así como lo hizo en su momento con Cristiano Ronaldo, Chávez develó a través de TikTok y también de Twitter, con audio incluido, un mensaje supuesto de Ríos a la modelo ofreciéndole una noche apasionada a cambio de una entrevista.

“Me trata de Prostituta (sic)! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo el me da una entrevista! Jajá Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, acusó directamente Chávez.

El enojo de Chávez no se quedó ahí y al igual como lo hizo con CR7, la hincha de O’Higgins y ex comentarista deportiva agregó más leña al fuego echando al agua a Ríos, quien se habría puesto en la buena hace algunas semanas con su señora Paula Pavic.

“No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino. No soy Prostituta y me va muy bien en la vida. No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero”, agregó.

En tanto, Ríos habría mandado un audio a la “Conejita” PlayBoy diciendo que “Yo te doy una entrevista a ti (…) Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras. Te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos. ¿Te tinca o no? Cuéntame”.