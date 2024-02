Dante Poli despedaza a Arturo Vidal y Marcelo Díaz por sus declaraciones: "Este populismo no..."

Los hechos delictuales que se generaron dentro del Estadio Nacional en el desarrollo de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, dejaron coletazos varios tras lo que fue la manifestación de diversos jugadores ante estas violentas imágenes que se dejaron ver.

Las palabras de Arturo Vidal y Marcelo Díaz ante esta problemática no ayudaron en demasía y por esto, el ex futbolista, Dante Poli se tomó el espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para referirse a sus dichos, en la que no le encontró explicación a los dichos de Vidal.

“Yo quiero tratar de explicarlo desde el punto de vista con sus ganas de seguir jugando y que esto continúe por su vuelta a Colo Colo, pero a mi me parecen desafortunadas (sus declaraciones)”, partió indicando Poli.

Ya hablando más generalizado ante las palabras de estos dos ‘Bicampeones de América’, el ex futbolista explicó que los dichos ‘populistas’ en este tipo de casos deberían reservárselos, ya que están muy alejados de lo que es el presente del fútbol chileno.

El caos que se generó en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

“Son grandes, con un gran liderazgo por lo que han sido sus carreras brillantes, pero efectivamente que este populismo no te lleve a declaraciones que definitivamente te hacen quedar bien con la gente, pero no es la realidad”, declaró.

Finalmente, Poli apunta firmemente de que ambos jugadores están muy lejos de poder lograr dimensionar de que estos hechos delictivos pudieron tener un final mucho peor debido a la gran cantidad de público que estaba en el Estadio Nacional.

“No logran ni Arturo Vidal, ni Marcelo Díaz, ni otros dimensionar lo que pudo pasar”, cerró.