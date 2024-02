Una tarde de terror fue la que se vivió en el Estadio Nacional dentro de lo que fue el duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa de Chile, en la que serios incidentes en la galería impidieron que el compromiso se pudiera desarrollar en su totalidad.

Sobre lo que fueron estos hechos, el atacante de los ‘Albos’, Cristián Zavala conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y abordó como se dio todo este caos entre los hinchas y la seguridad a cargo de este evento.

“Nosotros íbamos saliendo y nos quedamos en el túnel porque el jefe de seguridad nos dice que estaban ahí discutiendo afuera y ahí los capitanes decidieron salir, porque la gente igual si nos ve, puede bajar un poco”, partió indicando Zavala.

Dentro de lo que fueron estos violentos hechos, el delantero del ‘Cacique’ declaró que la fuerza policial fue muy dura con los hinchas en las galerías y además, se mostró de acuerdo con lo que fueron los dichos de Arturo Vidal luego del compromiso.

Los desmanes que se formaron en la galería del Estadio Nacional | Foto: Photosport

“Nosotros nos acercamos y la policía tiraba gas, lo de la policía fue mucho, incluso a mi hijo y la gente que estaba en marquesina alto, también le llegó el gas. También creo que es mucho, como dijo Arturo igual es cierto, en otros lugares hay otras medidas y yo creo que parar el partido fue lo peor”, complementó.

Finalmente, Zavala indicó que dentro del terreno de juego no se sentía mucho lo que era el alboroto en las galerías, en la que solo veía el actuar de la policía tirando gas, la que para él, fue una escena bastante dura de apreciar.

“Adentro no se siente tanto el ambiente que hay afuera, adentro no se veía nada, se ven las rejas, pero no se ve lo que estaba haciendo la gente, como estamos a la misma altura. Lo que yo vi era que la policía estaba tirando gas, incluso a la gente que estaba en Andes y la gente ya estaba mal. Es un poco fuerte”, cerró.