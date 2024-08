El ex jugador de fútbol se la juega por Charles Aránguiz y explica por qué su fichaje es más relevante que el de Mauricio Isla.

Dante Poli explica con peras y manzanas por qué Charles Aránguiz es más relevante que Mauricio Isla: "Me parece que..."

Colo Colo y Universidad de Chile sellaron en la misma semana el regreso de dos glorias de la Generación Dorada, en donde Mauricio Isla tendrá su primera aventura con el Cacique y Charles Aránguiz un segundo ciclo con el cuadro azul.

La llegada de ambos jugadores a los equipos más grandes y populares del país abrieron el debate sobre cuál de los dos fichajes fue más bombástico. En esa línea, Dante Poli no dudó y eligió al ‘Príncipe’ como el más relevante entre los dos.

El ex jugador de Universidad Católica expuso en ESPN Chile que “Isla ya había vuelto con Católica, es verdad que su momento en la selección es extraordinario y desde lo futbolístico hay más certezas de cómo pueda rendir”, dijo.

Aránguiz se volverá a vestir de azul. | Foto: Photosport

Poli justifica su decisión y habla largo y tendido sobre por qué Charles Aránguiz es más relevante que Mauricio Isla en esta pasada, abordando desde lo simbólico y lo que fue su pasado con Universidad de Chile.

“Desde hace mucho que no volvía a Chile, as u casa como es la U, desde lo símbolo y leyenda que termina siendo para la institución. Me parece que su llegada y lo del aeropuerto lo ratifica, es la llegada de un tipo excepcional al fútbol chileno”, sumó.

Lo cierto es que el Campeonato Nacional 2024 ganó a dos grandes jugadores que bien podrían verse las caras la próxima semana cuando se enfrenten en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Universidad de Chile vs. Colo Colo, día y hora

Universidad de Chile recibirá la visita de Colo Colo el próximo sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso que marcará una nueva versión del Superclásico y que es válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.