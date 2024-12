Cobreloa avanza en su mercado de fichajes. El cuadro loíno busca un segundo delantero tras el arribo de Gustavo Gotti y por ello se enfoca en el fichaje de David Escalante.

Tal como adelantó Mauricio Pozo a BOLAVIP CHILE, el club ya entabló conversaciones con el atacante argentino de 33 años. La opción de su retorno está más que latente.

Y así también lo confirmó el propio delantero en conversación con este medio. No ocultó su deseo por volver a su lugar en el mundo: está completamente ilusionado con el posible fichaje.

“Cobreloa es mi equipo en Chile y en todos lados. La verdad que esos años que estuve ahí me empapé del club (…) Fueron dos años muy lindos, muy hermosos, que me tocó vivir”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “También viví momentos complicados, cuando por ahí las cosas no salían bien, es un club que te exige mucho y no es para cualquiera, la exigencia es muy grande”.

Tras ello, reconoció la charla que ha tenido con la directiva loína para concretar su retorno. Cabe destacar que en la última temporada defendió la camiseta de Curicó Unido en Primera B.

“He hablado, sí. Las ganas están de parte de los dos, en lo económico no hay problema, así que Dios permita que se dé. Y si no se da, bueno, será para la próxima”, lanzó.

David Escalante avanza para concretar su retorno a Cobreloa.

Su sueño con Cobreloa

Finalmente, Chiquito Escalante confesó cuáles son sus metas en caso de volver a Calama. Quiere lograr el ascenso con el conjunto naranja y jugar por primera vez con dicha camiseta en la categoría de honor.

“Tengo mucha fe y tengo mucha ilusión de volver a Cobreloa, al equipo que quiero, donde quiero estar, donde nunca quise irme, me dolió mucho todo lo que pasó, así que espero que vuelva a tener la revancha”, comentó.

“Poder llevar de vuelta a Cobreloa donde se merece, que es en primera división y jugar copas internacionales, que es lo que todos quieren y todos lo conocen a Cobreloa por eso“, cerró.