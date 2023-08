Cobreloa está en el ojo del huracán hoy por hoy, con dimes y diretes de un lado para otro asegurando que los loínos se dejaron perder en la final por el ascenso ante Deportes Copiapó la temporada pasada.

Lejos de quedar ahí el tema, David Escalante en el día de ayer hizo una escandalosa revelación en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, donde aseguró que tenía compañeros metidos en las casas de apuestas.

Cobreloa está en el medio de la polémica. | Foto: Photosport

“El año pasado teníamos muchos compañeros perdidos en las apuestas. La duda está, pero no hay prueba, pero no nos pueden echar la culpa a todos. No hay prueba y si tienen, tienen que decir su nombre y apellido y mandarlos en cana como debe ser (…) Axl Ríos se hace echar a los 20 minutos y el otro año se va al equipo que nos ganó la final”, dijo Escalante.

Para el goleador, el problema es aún mayor: “Están enfermos, todo el día apostando. Teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas, los laterales, cuántos corners hacían y todo lo festejaban. Después cuando perdíamos pusimos la mirada en ellos”.

Consultado sobre si lo ha visto en otros lados, Escalante es enfático: “Me tocó vivirlo acá no más, en Cobreloa. Es un vicio que vino para quedarse y hablando con compañeros dicen que pasa en todos lados. Lamentablemente, la duda te entra y no sabes ya… es una situación muy delicada. Había chicos que no terminaban de cobrar el sueldo y ya les pedían a los compañeros”, remató.