Una dolorosa caída sufrió Cobreloa en su visita ante Universidad Católica por cuatro goles a uno en el Estadio Santa Laura, en duelo válido por la penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Y si bien comenzaron ganando en la Plaza Chacabuco, lo concreto es que los cruzados le dieron vuelta el partido y se lo terminaron llevando por goleada, otra más, que sufre el cuadro loíno.

Tras el partido y lamentando la triste derrota, se pudo apreciar el desconsuelo de los fanáticos mineros. Y fue el periodista de Radio Agricultura Matías Fuenzalida, quien captó el preciso momento en que un grupo reducido de fanáticos loínos encararon, con buenas, pero emotivas palabras a un jugador del plantel.

“(Necesitamos) como jugadores que la mojen. Porque acá somos muchos, somos muchos los que estamos acá. El esfuerzo que nosotros ponemos por este color, tú no lo sabes”, le dijo una fanática al portero Nicolás Avellaneda en las afueras del recinto.

Fue ahí, en que la mujer poco a poco se fue poniendo cada vez más triste y le señaló al deportista que “pero es tanto, no importa la hue…. que tienen. Tenemos una directiva de mierda en el club que ni siquiera los apoyan, pero nosotros en la barra, mira, mira a esta gente, a nosotros no nos importa de repente el marcador”, manifestó.

“Siento que ustedes no mojan la camiseta”

Ya la hincha había comenzado a llorar y con una voz quebrada siguió con su interpelación. “Pero que ustedes no sientan, ¿Cachay? la pasión que tenemos nosotros, el dolor. Pucha, me voy llorando ¿Sabes por qué? no por la cagada de resultado, si no porque siento que a veces ustedes no mojan la camiseta, como nosotros queremos la pasión”, argumentó.

Finalmente se presentí y cerró así sus desconsoladas palabras. “Yo soy la Quintrala de aquí del Huracán Naranja y grito todo lo que tú quieras, pero si yo veo que mi Cobreloa pierde 4-0, pero mojando la camiseta, no me va a importar”, concluyó la fanática.

¿Hace cuántos partidos que Cobreloa no gana?

Son seis los partidos que Cobreloa no sabe de triunfos en el Campeonato Nacional. Su última victoria fue el 15 de abril cuando vencieron por dos tantos a cero a Colo Colo en el Estadio Monumental.

De ahí en más, tan solo han sumado una unidad de 18 posibles.