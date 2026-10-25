Dónde ver EN VIVO Universidad de Concepción vs. Deportes Limache por la fecha 25 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Universidad de Concepción y Deportes Limache se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Universidad de Concepción recibe a Deportes Limache este domingo 25 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Universidad de Concepción llega obligada a ganar porque el descenso ya le respira en la nuca, y enfrente tiene a un rival que viene mejor pero tampoco puede relajarse en la tabla.

Para el local cada partido que resta es casi una final: está último y necesita sumar de la forma que sea para meterse en la pelea. Limache, en cambio, llega con otro objetivo, el de consolidarse entre los mejores del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

La Universidad de Concepción no logra despegar del fondo de la tabla con 23 puntos en 24 fechas. Viene de rescatar un empate como visitante ante Cobresal, pero antes había perdido con Huachipato de local y con Palestino afuera, una seguidilla que lo deja sin margen de error en lo que queda del torneo.

Deportes Limache se ubica séptimo con 34 unidades, una campaña que le permite mirar hacia arriba en la tabla. Su último partido terminó en empate 2-2 de local frente a Palestino, después de una caída ajustada ante Unión La Calera y un triunfo contundente por 3-0 sobre Cobresal. El equipo alterna resultados, pero su andar general lo mantiene lejos de los problemas de la zona baja.

El historial entre Universidad de Concepción y Deportes Limache

El historial entre ambos es parejo pese a que son solo tres antecedentes: dos triunfos para Universidad de Concepción y uno para Deportes Limache, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, tres contra tres. El duelo más reciente, en abril, lo ganó Limache por 3-0 jugando de local, cortando una racha favorable para el equipo penquista que se había impuesto en los dos cruces anteriores.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2026 Deportes Limache vs. Universidad de Concepción 3-0 Primera División 05/08/2024 Universidad de Concepción vs. Deportes Limache 2-0 Primera B 24/03/2024 Deportes Limache vs. Universidad de Concepción 0-1 Primera B

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Horario del partido

Chile: 20:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

U de Chile vs. Everton — lunes 26 de octubre, 18:00 hs

Universidad Católica vs. Audax Italiano — miércoles 28 de octubre, 20:30 hs

Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis