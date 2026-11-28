Coquimbo recibe a Deportes Limache este sábado 28 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso. Coquimbo viene de ganarle 2-1 a Everton y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Deportes Limache viene de caer 1-2 ante Deportes La Serena y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coquimbo y Deportes Limache
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Joshua Arancibia, Sebastián Cabrera, Sebastián Galani, Guido Vadalá, Matías Zepeda, Gino Alfaro, Luis Riveros, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.
Deportes Limache (4-3-3): César, Dylan Escobar, Augusto Ezequiel Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas, Tiago Galletto, César Fuentes, Misael Llantén, Jean Meneses, Gonzalo Sosa, Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.
La previa de Coquimbo y Deportes Limache: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Francisco Sanchez Rumoroso
- Historial: 8 cruces — Coquimbo ganó 4, Deportes Limache ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 01/07/2026: Deportes Limache 1-1 Coquimbo
- Próximo partido de Coquimbo: vs. O'Higgins, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Deportes Limache: vs. Deportes Concepción, sábado 5 de diciembre