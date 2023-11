Emiliano Astorga inmediatamente tomó el control de conformación del plantel en Cobreloa para la temporada 2024 en Primera División. El técnico de los Zorros del Desierto tomó decisiones tajantes y una de ellas fue borrar al goleador del equipo: Gustavo Gotti.

Gotti anotó 10 goles durante la temporada en la Primera B y fue el máximo anotador del campeón del ascenso. Sin embargo, Astorga decidió borrarlo del mapa y darle la chance a David Escalante.

El argentino, en diálogo con el sitio Primera B Chile, reveló de la forma en la que se enteró que no seguiría en Cobreloa, pese a que Astorga ya había sido confirmado en su puesto.

“Me enteré por la prensa que Emiliano Astorga había dicho que yo no seguía. La verdad que fue un poco duro, las decisiones por supuesto que en el fútbol se respetan (…) Creo que eso fue lo que más dolió”, manifestó Gotti.

Gustavo Gotti se despide de Cobreloa pese a ser el goleador de la temporada (@CobreloaSADP)

Gotti está dolido por lo que ocurrió, ya que él pensaba que tenía asegurado su puesto en el Calama. Sin embargo, el argentino tendrá que ver por su futuro.

“Sí, me tomó muy por sorpresa no seguir en Cobreloa. Fue un año grandísimo que vivimos, personalmente gracias a Dios también me fue muy bien, así que yo tenía toda la esperanza de seguir en Primera con Cobreloa y bueno no fue así”, añadió.

Lo tienen en la mira

Gustavo Gotti según el reporteo de Bolavip Chile puede tener su revancha en la Primera División y el transandino está en la mira de Everton para el 2024. El elenco viñamarino tiene en la carpeta al argentino.

“Mi idea sí es seguir en Chile, así que estoy esperando alguna otra propuesta que nos sirva futbolísticamente. También familiarmente para poder seguir en el país”, sentenció Gotti.