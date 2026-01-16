El exfutbolista y referente histórico del fútbol chileno, Carlos Caszely, recurrió a sus redes sociales para dar a conocer un problema que enfrenta con su isapre. El emblemático exdelantero de 75 años, compartió públicamente una notificación enviada por la aseguradora.

En su publicación, Caszely explicó que la institución reconoció la existencia de una deuda producto de cobros indebidos efectuados durante un largo período. Según detalló, el monto total que la isapre le adeuda alcanza los un millón 700 mil pesos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del histórico goleador fue el mecanismo de devolución planteado por la empresa, propuesta que no dejó conforme al exseleccionado nacional y que motivó su reacción pública para visibilizar el caso.

Carlos Caszely junto a Elías Figueroa en Valparaíso (Photosport).

“La sorpresa llegó al momento de discutir la forma en que me la devolverían, cuotas mensuales de 2.200 pesos. Que se completarían en 64 años!! o sea tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece“, publicó Caszely con total indignación.

En su argumento, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ disparó que “si un afiliado se retrasa un solo día en sus compromisos financieros, las sanciones y cargos son inmediatos”.

“No obstante, cuando la institución debe devolver capital cobrado en exceso, propone plazos que exceden la expectativa de vida promedio. ​¿Que opinan sobre esto? Me parece una situación tragicómica que probablemente afecta a miles de personas más”, concluyó.