Cobreloa no toma descanso tras el parón del Campeonato Nacional y aprovecha este receso para poder trabajar pensando en lo que será la segunda parte del torneo, en la que los ‘Loínos’ esperan poder mejorar la imagen del primer semestre y buscarán mantenerse en la división de honor.

Por esto, los dirigidos por Dalcio Giovagnoli aparte de intensificar los trabajos con el equipo, también agilizan sus movimientos pensando en lo que es este mercado de pases, en donde en el equipo esperan poder nutrir su plantel en la ventana de fichajes.

En los últimos días, en el equipo del norte de nuestro país se ilusionaron con la vuelta de un histórico al club, que formó parte del plantel que consiguió el retorno a la primera división en la temporada anterior, la cuál esta posibilidad parece esfumarse por completo.

Se trata del defensor que hoy milita en Rangers de Talca, Bastián San Juan, quien hace unos días fue vinculado fuertemente con la posibilidad de retornar a Cobreloa, algo que esfumó por completo el propietario de Rangers, Felipe Muñoz en conversación con ‘Fanáticos del Deporte’.

San Juan en su paso por Cobreloa | Foto: Photosport

“Han habido conversaciones no solamente por Bastián, si no que también por otros jugadores, pero nosotros, en la línea de lo que estamos conversando para nosotros no se nos hace posible darle la posibilidad a ningún jugador que esté jugando habitualmente, que se pueda ir“, declaró.

Finalmente, Muñoz indicó que en la lucha del conjunto rojinegro en poder retornar a primera división, el deseo en este mercado está en poder mantener su plantel y buscar fichajes para nutrir su plantilla, por lo que cierra la puerta a cualquier salida.

“Por el contrario, estamos diciendo que tenemos que reforzarnos, seguir el objetivo y no despotenciarnos”, concluyó.