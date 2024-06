"No sé si alcance con traer tres refuerzos": Marcelo Toby Vega sufre por Cobreloa

La alegría infinita por el ascenso de Cobreloa comenzó a diluirse con la mala campaña de los naranjas en la primera rueda donde tuvieron un buen inicio, pero cayeron en caída libre hasta llegar en los puestos de descenso, algo que tiene preocupado a todo el mundo loíno.

BOLAVIP conversa con Marcelo Vega, el que antes de analizar el presente del histórico club de Calama, cuenta por qué le tiene tanto afecto al equipo y confiesa que estuvo a punto de ponerse esa camiseta.

“Yo le tengo mucho cariño a Cobreloa, estuve a punto de jugar ahí, Nelson Acosta me quiso llevar varias veces”, cuenta el Toby.

Respecto al momento que vive el Zorro, el actual comentarista de TNT asegura que “hoy a Cobreloa le cuesta más porque no está el apoyo de Codelco, pero tienen el apoyo de la gente, de sus socios, el tema es que se malgastaron la plata, no invirtieron bien este año y los resultados están ahí”.

Agregando que “bajar no cuesta nada si no invirtien, más con los problemas internos que tienen, no es fácil”.

Marcelo Vega muy preocupado por Cobreloa.

¿Le alcanzará a Cobreloa en la segunda rueda?

Marcelo Vega es de la idea de que más importante que los refuerzos, es lo que pueda llegar a hacer el nuevo entrenador de Cobreloa.

“Tienen que traer tres refuerzos y no sé si con eso les alcanza, ahí lo que importa es la mano de Dalcio Giovagnoli, no sé si haga el milagro como lo han hecho Ivo Basay y el Nano Díaz, no es fácil como te digo, la presión será grande”, cerró.