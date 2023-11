El nombre de Tatán Luchsinger está largamente ligado al fútbol chileno, ya que el relator nacional ha hecho carrera con épicos relatos de fútbol y su inconfundible voz es reconocible por distintas generaciones.

Eso sí, la vida del relator estuvo marcada hace no mucho tiempo por un lamentable hecho, en donde sufrió una encerrona y le robaron el vehículo que usaba para trabajar. Para peor, Luchsinger no lo tenía asegurado y perdió parte de su fuente de trabajo.

“Yo me fui a buscar trabajo. Salí feliz de la casa y cuando volví les cuento… qué te puedo decir, muy tristes todos en mi casa. Pero afortunadamente no me pasó nada”, dijo a Las Últimas Noticias sobre el día en que le sustrajeron su auto.

“Estaba a media cuadra de mi destino y, a eso de las 9:30 de la mañana, me interceptaron en Avenida El Salto con Santa Clara y me hicieron una encerrona. Eran unos cinco tipos, adolescentes. Más de 16 años no tenían”, complementó.

El relator aseguró que “Es más pena, más angustia, más nostalgia. Rabia, no. Tampoco quiero victimizarme porque todos estamos expuestos. Lo que más me da pena es que todos hacemos un esfuerzo para conseguir algún bien y en cosa de segundos terminan quitándola”.

Tatán Luchsinger no pierde la fe de encontrar su auto: “A veces pienso que se van a apiadar y me van a llamar para devolverme el auto. También pienso que esto ya pasó y hay que ponerle el hombro y salir adelante. Pero, insisto, lo que me pasó es lo más triste que he vivido en mi vida”, remató.

