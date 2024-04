Por estos días se ha generado una nueva discusión respecto al hito más importante en la historia de Cobreloa, esto en la previa de un nuevo “clásico” contra Colo Colo, esta vez por la octava fecha del Campeonato Nacional.

Por ejemplo, para el exfutbolista Jaime González, el mayor logro de los mineros fue el título que le ganaron al Cacique en el Estadio Monumental en 2003. Pero para quienes vistieron la camiseta naranja en la década de los ’80, son insuperables las dos finales consecutivas de Copa Libertadores.

Quien quiso entrar en la discusión es otro emblema de los loínos. Se trata del otrora arquero Óscar Wirth, quien también entregó su opinión a BOLAVIP.

“Al final son las vivencias personales, que generalmente te hacen hacer ese tipo de comentarios. Te bloquean y te sacan del equilibrio, de la normalidad. Yo creo que es una cuestión muy subjetiva“, comenzó diciendo.

“Qué cosa es más importante compadre, que tener la posibilidad dos finales continentales seguidas y ser campeón por primera vez“, agregó.

“Si tú me dices, ‘trata de buscar una situación en que uno diga, esto realmente valió la pena’. Cuando el equipo se formó y subió a Primera, ahí tienes una cuestión compadre. De un equipo de la nada, se arma, bien trabajado por una persona extraordinaria y sube a Primera. Ese es un logro importante, porque te cambia el concepto del juego propiamente tal, porque del fútbol amateur cambia al año siguiente”, completó Wirth.

Óscar Wirth también fue director deportivo en Cobreloa.

El presente de Cobreloa en Primera División

En la instancia, el ex seleccionado nacional, mundialista y subcampeón de Copa América, también se refiró al presente de Cobreloa, tras regresar a Primera División.

“Si hay una cosa que realmente se puede jactar en un momento determinado la gente que ha sido de Cobreloa, es que en los logros importantes hubo siempre un denominbador común, que en mi casa no me ganaron nunca o perdí puntos muy pocas veces“, indicó.

“Lo más importante va a ser siempre tratar de enfocar esto de una manera en que no sea este partido. Finalmente un partido son tres puntos no más. La idea es que de aquí en adelante seas capaz de jugar en tu casa y que todo el mundo diga: ‘chuta, tengo que ir a jugar allá y lo más probable es que me venga con una derrota o con suerte saco un empate’“, concluyó quien también está identificado con Universidad Católica.

¿Cupando y a qué hora juegan Colo Colo vs Cobreloa?

El Cacique y los Mineros se verán las caras este lunes 15 de abril, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.