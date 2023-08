El Superclásico del fútbol chileno se toma la cartelera del balompié nacional este fin de semana, toda vez que Universidad de Chile hará de local ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023.

El duelo no solo atraerá la mirada de los hinchas, sino que también de ex jugadores de ambos equipos y, por qué no, incluso de unos que supieron vestir las dos camisetas a lo largo de su carrera.

Es el caso de Severino Vasconcellos, quien a días del Superclásico se define con Bolavip Chile: “En Colo Colo es diferente porque fueron 6 años más o menos, tengo un aprecio muy grande por la U también porque me dio una oportunidad gigante, hay un respeto muy grande para ambos clubes”.

Albos y azules se enfrentan este sábado en Santa Laura. | Foto: Photosport

¿Colo Colo o Universidad de Chile? Severino responde: “Primero está Colo Colo, por los títulos, por los partidos que jugué, pero también tengo aprecio por la U porque me dio las condiciones para jugar pese a una lesión”

Pese al mal momento azul, Vasconcellos pide no confiarse: “A la U no hay que darla por muerta, nunca. Son clásicos y puede favorecer al equipo que viene mal, son complicados. Va a ser un buen partido para mirar”.

“El favorito es Colo Colo porque está más arriba en la tabla y ahora no tiene Libertadores y solo piensa en el Campeonato Nacional. Está más descansado y tiene la ambición de ser campeón de nuevo”, remató.

¿Cuándo jugó Severino Vasconcellos en Colo Colo y U de Chile?

Llegó a Colo Colo en 1979 y jugó hasta 1985, logrando tres títulos de Primera División y dos de Copa Chile, mientras que en los azules jugó en 1989 logrando el título de la Primera B.