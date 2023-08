Universidad de Chile pasa, por lejos, por el momento más duro de la temporada tras caer ante Unión La Calera y totalizar 5 derrotas y un empate en los últimos seis partidos del Campeonato Nacional 2023.

El trabajo de Mauricio Pellegrino está en entredicho y, si bien sigue convencido de dar vuelta la situación con los azules, lo cierto es que el Superclásico se avecina como absolutamente decidor para su futuro en la U.

“En el fútbol sabemos que cuando hay un cambio técnico, al menos hay una situación de sacudir el árbol y creo que en la U es necesario a esta altura plantearse la idea de sacar a Pellegrino. Yo pensé que iba a renunciar el otro día, ¿qué más tiene que pasar en la U?, ¿tiene que pasar un bochorno el sábado en el Superclásico?”, planteó Cristián Caamaño en Radio Agricultura.

Pellegrino sufre en la U. | Foto: Photosport

Caamaño revela que “Hay dirigentes en la U que no están convencidos de renovarle a Pellegrino incluso cuando la cosa estaba bien, porque hay una situación que hoy le juega en contra a Pellegrino: la parte física”.

En esa línea, da a conocer el malestar que hay adentro de la U con el DT: “Según su planificación, él no es que deja de lado la parte física, pero le da énfasis al balón, entonces me dicen de adentro que no pueden ni pelear el partido con carácter porque no hay pierna”.

“La U no es un equipo que te aguante la intensidad ni del fútbol chileno y ahí fue un error que siempre se le remarcó a Pellegrino y no quiso modificar su forma de trabajar”, remató el comunicador.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Azules y albos se verán las caras este sábado 2 de septiembre a las 15:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura.