Escándalo: Ex Unión Española que basureó a Colo Colo es denunciado por no pago de pensión de alimentos y protagoniza áspero diálogo con ex pareja

El día en que Colo Colo cayó ante Unión Española hace un par de semanas no solo marcó que el Cacique se quedó sin chances de ser campeón, sino que también estuvo marcado por todo lo que ocurrió una vez finalizado el compromiso.

En las Redes Sociales, el ex jugador de Unión Española, Ramsés Bustos, utilizó su cuenta de X (Twitter) para burlarse del Cacique y sus hinchas, asegurando que era muy fácil ‘ir a ganar al vertedero’, pese a que él nunca lo logró vistiendo la casaquilla hispana.

Como era de esperarse, las palabras de Bustos generaron la furia de los hinchas albo, quienes le respondieron sin filtro al jugador. Cuando se pensaba que la tormenta había pasado, el ex jugador volvió al ataque y siguió burlándose.

Ramsés Bustos en el ojo del huracán. | Foto: Archivo

Pese a que en un momento todo fue risas para Ramsés Bustos, parece que esos días se acabaron. Según consigna el portal ‘Maldita farándula’, el ex jugador hispano protagonizó una áspera pelea con su ex pareja, con quien mantiene un hijo en común.

En el registro audiovisual, el cual se puede ver en la cuenta de Instagram del perfil mencionado, se observa al ex jugador discutiendo con su pareja, quien le recrimina que no lo ve nunca y, como si fuera poco, no paga pensión alimenticia.

Bustos, impávido, no dice ninguna palabra y recibe los golpes de su ex pareja. Cuando ya se está marchando, no encontró nada mejor que gritar a los cuatro vientos un improperio poco digno de estos tiempos: “Per… conch…”, le dice en lo último que se alcanza observar del video.

La carrera de Ramsés Bustos

El ex Unión Española, además de los hispanos, defendió los colores de equipos como Barnechea, Deportes La Serena, Deportes Copiapó, Deportes Valdivia y varios equipos de la Primera División de Tailandia donde incursionó por un largo tiempo.