Leonel Herrera, histórico ex jugador del fútbol chileno con pasos por La Roja, Colo Colo y Unión Española, destrozó a la U.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en el Campeonato Nacional 2024 y, como perdieron la punta a manos de Colo Colo, el conjunto azul está decidido a ganarlo en los escritorios de la ANFP.

El cuadro universitario se hizo parte del informe arbitral de Héctor Jona en el compromiso entre albos y acereros, donde acusan que un funcionario ocupó elementos prohibidos e incluso hubo desacato por parte de Jorge Almirón.

¿El resultado en el hipotético caso de comprobarse? Tres puntos menos para Colo Colo y la posibilidad intacta de que los azules griten campeón después de más de 7 años sin dar una vuelta olímpica.

La U quiere arrebatarle el torneo a Colo Colo… en los pasillos. | Foto: Photosport

“Me molesta, porque están actuando de una forma que no es normal. Ganar puntos como los quieren ganar no está bien, es molesto para todos. Ellos dejaron pasar la oportunidad de ser campeón por culpas propias”, analizó Leonel Herrera, histórico del fútbol chileno en la década de los 70.

En esa misma línea, el ex jugador albo y de Unión Española puntualiza diciendo que “Colo Colo no tiene la culpa de haberles remontado y de buena forma. Lo que está haciendo la U es anti fútbol, buscando atenuantes que se alejan de lo legal en el fútbol”.

En el cierre, le deja un claro recado al cuadro azul por querer ganar el torneo en los escritorios: “Están ensuciando el torneo, eso no se hace. Colo Colo ya lo pasó, estar pataleando en el aire no es una forma decente de aspirar a algo más como ellos lo quieren”, remató.

La Fecha 29 para Colo Colo y la U

Colo Colo recibirá la visita de Deportes Iquique el domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Universidad de Chile deberá decir presente en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para enfrentar a Ñublense.