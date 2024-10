El ídolo del Cacique menciona que hace bastante tiempo no se veía a Albos y Azules peleando protagonizando la lucha por el título del Torneo de Primera División.

Esteban Paredes no cree que la denuncia de la U a Colo Colo pase más allá y avisa: “El campeonato se debe ganar ahí en cancha”

Colo Colo y Universidad de Chile animan una lucha punto a punto por el Campeonato Nacional 2024. Los Albos actualmente lideran con 63 puntos a falta de dos fechas y los Azules ocupan el segundo lugar con 61 unidades. Además, hay una denuncia de la U en el Tribunal de Disciplina.

Esteban Paredes siente que la denuncia de los Azules no terminará más allá. “Hace mucho tiempo no veía un Campeonato y más la U y Colo Colo peleando hasta la última fecha, faltando dos fechas están a dos puntos. Están las denuncias en el Tribunal, pero no creo que pase más allá”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Además, fue claro respecto a cómo se debe definir el Torneo: “Creo que el Campeonato se debe ganar ahí en cancha, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que ha pasado y por todas las imágenes que se han mostrado”.

El ídolo del Cacique valoró la competencia deportiva: “Hace muchos años en un campeonato largo no se veía a los clubes clásico rival que no estaban peleando hasta las últimas fechas. Me ha gustado el Campeonato, ha sido entretenido”.

Universidad de Chile y Colo Colo definen el Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

También mencionó el largo liderato de los Azules y como los Albos lograron remontar: “Estuvo mucho tiempo primero la U y después Colo Colo lo alcanzó con los partidos que le faltaban”.