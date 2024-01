Colo Colo va rumbo a Uruguay para seguir con la pretemporada. Los Albos viajaron con su nuevo técnico, Jorge Almirón, pero sin refuerzos aún para lo que será la campaña 2024. El capitán del Cacique, Esteban Pavez considera que el club necesita que se incorporen futbolistas.

“Creo que los necesitamos”, dijo Huesi en el aeropuerto. “Nos faltan un par de refuerzos. Si queremos pelear todos los torneos, creo que nos hace falta. Ojalá que dentro de los próximos días se sepa algo de eso”, añadió.

El mediocampista de 33 años se refirió a un posible fichaje de Arturo Vidal en el cuadro Albo. “Para mí es el mejor jugador de la historia. A mí me encantaría que estuviera con nosotros, salió de casa. Sería muy importante tanto para Colo Colo como para el fútbol chileno tenerlo. Ojalá que se pueda dar y ojalá que en los próximos días se sepa algo concreto”.

Al futbolista le consultaron si le llamaba la atención que desde la directiva no se acercaran a conversar con el King. “No sé, aquí en Colo Colo siempre lo ve el tema el directorio, los pasan cambiando. Pero ese es un tema dirigencial, yo no me puedo meter ahí, pero a mí en lo personal y a muchos de mis compañeros nos encantaría que estuviera Arturo con nosotros”, contestó.

Arturo Vidal se encuentra sin club luego de finalizar contrato con el Athletico Paranaense (Foto: Photosport)

Esteban Pavez ve que Arturo Vidal tiene ganas de llegar a Colo Colo

El capitán del Cacique ve al volante bicampeón de América con la motivación de llegar al Monumental. “Sí, muchas ganas, muchos deseos. Eso ya es un tema que pasa por el tema dirigencial de Colo Colo, pero nosotros como jugadores queremos y nos encantaría que estuviera Arturo”.