La máxima de que equipo que cambia de entrenador gana, no se dio con Cobreloa, cuadro que fue goleado 0-4 por Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Recordemos que Emiliano Astorga dejó el cargo luego de la derrota como local ante Everton, y fue Pablo Abdala el que se sentó en la banca como interino y quién luego del partido, se mostró afectado por el resultado.

“Lamentablemente hay sensaciones negativas, muy amargas, por el resultado y por no poder revertir esta situación que viene de algunos partidos”, le confesó el estratega a Zona de Gigantes Radio El Loa.

El DT interino agrega que “la única manera de sacar adelante esto y aunque suene cliché es trabajando, fortaleciéndose los chicos, que logren una unión en el grupo para mirar hacia adelante, falta mucho todavía”.

Abdala analizó también su labor asegurando que “en esta función que me tocó junto a Nelson intentamos de aportar lo mejor, pero no se dio, y también como alguien que quiere mucho a este club que me dio tanto, estoy acongojado, esto es de valientes, hay que seguir adelante aunque suene repetitivo”.

Cobreloa no levanta cabeza

Pablo Abdala igualmente está seguro de que Cobreloa va a repunta. “Confío y que los chicos lo van a revertir, hace cuatro partidos se le ganó a Colo Colo, esto es fútbol y hay que cambiar el chip de esta dinámica tan negativa”, cerró.