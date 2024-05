Cobreloa sigue en caída libre dentro del Campeonato Nacional y en esta jornada recibió un nuevo duro golpe tras caer por un contundente 4-0 ante Deportes Copiapó en lo que era un duelo más que clave para poder reponerse de su mal momento.

A lo que fue este compromiso, un legendario de los ‘Loínos’ como lo es Camilo Pino conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue esta nueva derrota del equipo, en la que fulminó sin asco a los jugadores por su rendimiento.

“No tenemos jugadores, no hay jugadores de calidad, hay jugadores que son de equipos chicos, Cobreloa es un equipo grande y les queda grande la camiseta, entonces acá hay jugadores que yo veo el partido y veo que están caminando por la cancha, entonces a mí me da una lata, tan inocentes que son, da rabia”. comenzó declarando Pino.

Siguiendo en su punto de vista, la leyenda del conjunto de Calama indica que va estar muy complejo sacar de este mal momento al equipo, ya que siente que no se armó un plantel para hacer competencia en su vuelta a la primera división.

Cobreloa sumó una nueva derrota en el torneo | Foto: Photosport

“Va ser dificil, no están los jugadores precisos, supuestamente Emiliano (Astorga) hizo un plantel, pero están jugando los mismos, no sé a quien más colocar, entonces se hizo un equipo, no se hizo un plantel como lo quería Emiliano, acá no es de técnico. Yo no veo por donde hacer un gol”, apuntó firmemente.

Finalmente, Pino explotó nuevamente contra los jugadores de Cobreloa, en la que indicó que dentro del camarín a cada uno de ellos les hace falta un buen tirón de orejas por su falta de compromiso, la que él ve reflejada dentro del campo de juego.

“Somos de pera blanda, el cabro Espejo hoy no anduvo bien, normalmente ese cabro juega normalmente bien, pero hoy no anduvo, son ratos que hay que callampear a los jugadores, hay que retarlos, vamos perdiendo y nadie aprieta, entonces le hacen todo muy fácil (al rival), tienen que ser constantes”, cerró.