Ex campeón con Cobreloa reconoce a José Sulantay como el creador de la Generación Dorada: "Sabía que estos jugadores podían dar"

Este jueves, dejó de existir el exitoso técnico nacional, José Sulantay a la edad de 83 años, tras sufrir complicaciones en su salud que mantuvieron en alerta a sus familiares durante las últimas horas.

Y el mundo del fútbol chileno lamenta la partida del ex profesional del balompié nacional, quien perdió la vida a los 83 años. Palabras de pesar, pero también de mucho reconocimiento, enaltecen la figura de quien fuese uno de los técnicos más exitosos de la actividad.

Uno de ellos fue el ex zaguero central, Luis Fuentes, quien le agradeció a Sulantay por lo importante que fue en su vida profesional. “Él me hizo debutar en el fútbol profesional y me dio mucho como técnico. Marcó el inicio de mi carrera y eso se agradece, por el buen trato que tuvo conmigo. Siempre nos estábamos comunicando. Triste esta noticia”, enfatizó.

Consultado sobre la importancia en la formación de grandes jugadores de nuestro fútbol, el ex campeón con Cobreloa afirmó que sin duda, Sulantay es “el creador de la Generación Dorada, yo creo que sí. Además, era un técnico maduro y sabía que estos jugadores podían dar. Dio en la clave y base de lo que hizo Bielsa”, sostuvo.

Sulantay durante una práctica en el Mundial juvenil de 2007 (Archivo)

Finalmente, manifestó que como sucede siempre en Chile, ahora vendrán los homenajes que debieron hacerse en vida, “somos malísimos para eso”, cerró Luis Fuentes.