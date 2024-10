Es sabido que la Selección Chilena pasa por uno de sus peores momentos históricos. Luego de la obtención de dos Copas América y de clasificar a dos mundiales consecutivos, desde 2018 las cosas no se vienen haciendo para nada bien en La Roja.

Tras la salida de Juan Antonio Pizzi han pasado cuatro entrenadores más en el equipo de todos, donde ninguno ha logrado dar con el tan ansiado y esperado recambio que tanto hinchas como la crítica especializada exige.

Con Ricardo Gareca hoy la cosa se ve peor que nunca. Cuatro derrotas en cuatro partidos por clasificatorias tienen al “Tigre” pendiendo de un hilo en su cargo. Sin embargo, esta jornada fue ratificado en su puesto y dirigirá en la próxima doble fecha donde los rivales son, en el papel e históricamente, más abordables para su escuadra.

Perú y Venezuela serán los dos próximos desafíos que deberá enfrentar Chile en la siguiente fecha FIFA. Para dicho encuentro, y ante el duro panorama que atraviesa la Selección Chilena, ya avisaron que Ricardo Gareca en un intento desesperado por salvar la situación, recurriría a varios viejos conocidos de la “Generación Dorada” que aún siguen vigentes.

¿Quiénes son los posibles candidatos de la Generación Dorada para volver a La Roja?

Ante el crucial momento que vive la Selección Chilena bajo el mando del exseleccionador de Perú, la periodista Rocío Ayala de Radio ADN, indicó que el “Tigre”: “Está en esta búsqueda de liderazgos, esperando ver si puede aparecer Alexis Sánchez, la Generación Dorada puede reaparecer en noviembre“.

En ese escenario, resuenan los nombres de Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Mauricio Isla, Gary Medel y el mismísimo Arturo Vidal, quien ha causado polémica con sus declaraciones sobre el presente de La Roja y sus constantes críticas al actual DT.

Alexis Sánchez podría ser el líder de estos viejos emblemas de Chile en la próxima nómina (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Eso sí, desde el citado medio no dan nombres con detalle: “Me dicen que es para aportar liderazgo, que es lo que se está buscando. Alguien que en el camarín zamarree. No me la quiero jugar porque es prematuro””.

En ese escenario, la idea es que con el tocopillano recuperado, se pueda aportar aún más experiencia y jerarquía al equipo: “Alexis es un nombre que esperan tener sí o sí y hay que ver si viene acompañado con algún retorno”, cerró.