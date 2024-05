Desde que Emiliano Astorga dejó de ser el entrenador de Cobreloa, son varios los nombres de candidatos, desde Jaime García, que al parecer va a Santiago Wanderers, hasta el mismísimo Jorge Peineta Garcés.

Uno que también salió a la palestra es Gerardo Ameli, con paso por Chile en Deportes Antofagasta y Unión La Calera, el que en conversación con BOLAVIP no sólo reconoce que estuvo en conversaciones con la dirigencia loína, si no que además, da a conocer el más seguro estratega del Zorro.

“Para serte sincero algo hubo en algún momento, en los últimos días, pero tengo entendido que ya se decidieron por otra opción”, afirmó.

Agregando sin pelos en la lengua, el nombre del más seguro entrenador de Cobreloa.

“Ellos me avisaron, que ya están cerrando con otro entrenador, si no me equivoco, Sebastián Núñez”, indica.

Sebastián Núñez sería el elegido para ser el nuevo entrenador de Cobreloa.

Igualmente el entrenador argentino no esconde su decepción por no haber llegado a la banca naranja.

“A mi me seducía, siento que no fue tan profundo, un sondeo, un interés, no fue algo muy concreto, entiendo o me da la sensación de que hay un problema financiero y que el presupuesto era tema”, afirma.

Dentro de las cosas que más lo seducía para llegar a Calama, es todo lo que significa Cobreloa en el fútbol chileno. “El club es grande, claro, no tengo dudas”, cerró.