Otra vez debacle. Otra vez goleada en contra. Es el resumen de la jornada vivida por Cobreloa en el Luis Valenzuela Hermosilla donde Deportes Copiapó les pasó por arriba y se quedó con una victoria de 4-0.

El técnico Pablo Abdala está convencido de que las cosas se van a revertir, aunque no hay claridad de que si seguirá otra semana en el cargo o si los dirigentes ya tienen cerrado al reemplazante de Emiliano Astorga.

BOLAVIP conversa con un histórico del Zorro, ex capitán en los años de bonanza, Mario Soto, el que sin darse muchas vueltas, afirma que está preparado para él asumir el barco.

El ex patrón de la zaga naranja asegura que no sólo los jugadores son culpables de esta situación, también apunta a los dirigentes e incluso a la prensa.

“La crítica también es para ustedes, no dicen quién debe estar como entrenador, es importante también, gente que ha tenido experiencia”, asegura.

Mario Soto se autocandidatea para la banca de Cobreloa.

Y en esa línea, asume que quiere tener la oportunidad de dirigir al equipo de su vida. “Yo sí, obvio, ya tomé un fierro caliente antes, yo arreglo esto, en Chile se olvidan de las cosas buenas, los que hemos hecho cosas por los equipos, hay mala memoria”, explica.

Respecto a la derrota en Atacama, Soto no entra en detalles, pero sí exculpa al dt interino Pablo Abdala. “Horroroso en que no hay forma, pero no es culpa de los que se sentaron en la banca ante Copiapó”, argumenta.

Por último, Mario Soto reacciona al análisis del capitán de Cobreloa, Rodolfo González. “Es el sentir que tiene porque la verdad es que las cosas no han sido buenas, las responsabilidades son compartidas”, cerró.