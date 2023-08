Experimentado delantero le hace la cruz al pádel y sus consecuencias: "No entiendo cómo se van a jugar esa boludez y se lesionan"

El pádel ha vivido una irrupción brutal en Chile en el último tiempo, donde canchas se levantan de una semana para otra y el deporte gana adeptos por segundos quienes cada vez lo practican con más regularidad.

El mundo del fútbol no ha quedado ajeno a este deporte y es común ver a jugadores activos y ex jugadores practicarlo, como es el caso de Jorge Valdivia o Carlos Carmona, mientras otros como Gabriel Suazo que sigue vigente, también lo practican.

Eso sí, no todo es alegría para el boom del pádel en Chile, ya que David Escalante, experimentado delantero de Cobreloa, le hizo la cruz a este deporte y a los jugadores de futbol activo que se sumergen en esta actividad.

Escalante no está ni ahí con el pádel. | Foto: Photosport

“El tema del pádel… hoy en día todos andan con esa boludez, jugando, se lesionan. No entiendo cómo se van a jugar esas boludeces”, dijo de entrada en De Fútbol Se Habla Así de D Sports sepultando el pádel y a sus adeptos en el fútbol.

Escalante no se quedó ahí y criticó con aún más dureza a los jugadores: “No sé dónde tienen la cabeza, lamentablemente esta es la realidad que se vie hoy en dia, las cosas ya no son como eran antes”, remató.

Lo cierto es que el pádel llegó para quedarse en Chile, deporte que crece día a día pese a la negativa de Escalante por aquellos que lo practican estando activos en el fútbol por las consecuencias que acarrea.