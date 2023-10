Colo Colo se quedó con una trascendental victoria este domingo, esto porque superó por 2-1 a Universidad Católica en el estadio Monumental, por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el encuentro entre el Cacique y Cruzados no exento de polémicas y tras el pitazo final los jugadores de la UC reclamaron por el tiempo agregado por el árbitro Felipe González y por el posible penal de Óscar Opazo a Clemente Montes.

Fernando Agustín Tapia, periodista de Pauta de Juego, se tomó un minuto en el programa radial para ir más allá y ahondar más sobre el comentado arbitraje de Felipe González.

“Hay un foco en el arbitraje, puntualmente en una situación específica que es la jugada de Clemente Montes y el codazo de Óscar Opazo que era penal y expulsión”, partió diciendo.

Agregando que “la jugada de Kagelmacher está dentro del reglamento y los árbitros manejan situaciones y esta la podría haber manejado de otra forma para no ser tan determinante en un resultado. El arbitraje de González fue paupérrimo. Este resultado no solo deja contento a los hinchas de Colo Colo sino también a la gente de la ANFP porque si ayer ganaba la UC se acababa el campeonato y ahora va a tener dramatismo hasta el final. Yo digo que están contentos con el resultado porque el campeonato tiene vida y hasta ahí puedo llegar yo y no me pidan que no especule porque han hecho todo para que uno especule y sospeche”.

Tras algunas críticas de los hinchas, el comunicador minutos después tuvo que salir a aclarar sus polémicos dichos.

“Yo lo digo desde el punto de vista de la dimensión que el impacto que significa no tener a ninguno de los tres grandes en la disputa por el campeonato y eso nos guste o no es así, no es lo mismo tener a Colo Colo en la disputa del torneo hasta el final que esto se resuelva entre Huachipato y Cobresal, con todo el respeto y cariño que le tengo a los dos equipos”, cerró.

Lo que viene para la UC

La UC debe enfrentar a O’Higgins de Rancagua el próximo sábado en un compromiso clave en las aspiraciones cruzadas para tener presencia internacional durante la próxima temporada.