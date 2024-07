El arbitraje en el duelo contra Colo Colo no dejó contento a nadie en Unión Española. Las polémicas decisiones de Diego Flores generaron indignación en el cuadro de Independencia.

Uno de los jugadores que más enfureció por los cobros fue Franco Frías. El delantero argentino recibió una infracción de Brayan Cortés fuera del área, pero el juez no revisó el VAR y, por ende, no expulsó al portero.

Para el trasandino, mínimo se debía revisar con la herramienta arbitral. En conversación con AS Chile manifestó su enojo: está cansado de las malas decisiones de los jueces en tierras chilenas.

“Cuando traté de hablar con él no me quiso ni responder. Siempre nos toca a nosotros situaciones con los arbitrajes, hay que acostumbrarse (…) En el primer tiempo a mi me pegaron una patada y ni siquiera la revisaron”, señaló.

“Siempre nos termina pasando a nosotros, pero no queda otra cosa que agachar la cabeza y seguir, porque este equipo no se conforma con nada y vamos a ir por más. La jugada mía era para revisarla, pero ya no se puede hacer nada, hay que acostumbrarse”, agregó el atacante de 22 años.

Franco Frías se lanzó contra el árbitro del Colo Colo vs Unión Española.

No habló con el árbitro

En dicha línea, el novel jugador de Unión Española aseguró que el árbitro no le entregó una explicación por su jugada. Para él, debía ir al VAR y analizar la posible expulsión de Brayan Cortés.

“Las veces que quise hablar con él no me quiso responder. No sé si escuchó o no o no sé si no hablará con los juveniles, pero da mucha bronca. Él tendrá sus razones y ojalá algún día las sepamos, pero bueno, no pude hablar con él”, cerró.

Cabe destacar que este duelo terminó en incidentes entre ambos planteles. Hubo cuatro expulsados: dos por equipo. En el caso de los albos, Brayan Cortés y Lucas Soto. En tanto, en Unión Española recibieron la roja Sebastián Leyton y Pablo Aránguiz.