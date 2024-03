Una gran polémica es la que se ha vivido en los últimos días tras la sanción a los hinchas de Colo Colo por los incidentes ocurridos en el duelo por la Supercopa ante Huachipato en el Estadio Nacional, la que colocaba en duda cuántas personas podían decir presente o no para el próximo Superclásico ante la Universidad de Chile, tras entregarse este castigo en las últimas horas.

Sobre este tema, el periodista Francisco Eguiluz se dio el espacio dentro del programa ‘Todo es Cancha’ en Youtube para manifestarse con todo a esta sanción que ejecutaron desde los grandes mandos a los hinchas del ‘Cacique’, en la que dejó en claro su pensamiento.

“Yo prefiero que paguen unos pocos. 13.000 mil a 40.000 mil, como lo estaban haciendo, por último paga el sector, el castigo sale un mes con todo planificado para que este partido se juegue con publico, la ANFP lo planificó así”.

“No nos olvidemos que este partido tenía el publico de Colo Colo castigado por los cuasi crímenes del año pasado y la ANFP se lo levantó, entonces ¿Qué ganas tenía la ANFP de castigar a Colo Colo?, cero”, comenzó señalando Eguiluz.

Siguiendo en aquello, el destacado comunicador indicó que considera insólito que para el partido más importante del fútbol chileno no se opere por el Registro Nacional de Hinchas, el sistema impuesto para poder acabar con los delincuentes dentro de los estadios, destrozando a todos los encargados de esta decisión.

“El tema del Registro Nacional de Hinchas, Estadio Seguro y la Delegación Presidencial son una vergüenza, Pamela Venegas tiene que renunciar mañana o la tienen que echar y la Delegada Presidencial ni hablar, ósea ¿El Registro Nacional de Hinchas corre solo para un club?…”, declaró.

Finalmente, Eguiluz le cayó con todo a la Delegada Presidencial, Constanza Martínez, en la que criticó sin asco lo que ha sido su toma de decisiones ante este tipo de problemas y evidenció que podría estar condicionada a sus acciones debido a su fanatismo conocido por Colo Colo.

“Cuando establecieron esto, se dijo que la U, U. Católica y Colo Colo iban a ser Clase A siempre, pero como la Delegada Presidencial es fanática de la Garra Blanca, digamos las cosas como son, si es que no fue Garra Blanca y no lo sigue siendo, es la única explicación que hay, que ella sigue perteneciendo a la Garra Blanca o tiene amigos en la Garra Blanca, no hay otra explicación, porque el Registro Nacional de Hinchas detecta a los delincuentes y los delincuentes están enquistados ahí, no en el resto del estadio”, cerró.