Portero azul, no tuvo su mejor jornada en la caída azul ante Universidad Católica.

Ex preparador de arqueros de la U enjuicia a Gabriel Castellón: "Debe saber que está en equipo grande"

Era el partido para ratificar el liderato, el invicto y seguir como el principal candidato al título. Sin embargo, Universidad de Chile cayó derrotada por dos goles a uno ante Universidad Católica.

Para muchos, uno de los mayores responsables por la caída del equipo de Gustavo Álvarez fue el golero Gabriel Castellón, quien no tuvo una buena jornada en el Estadio Nacional.

Para analizar su actuación, BOLAVIP CHILE conversó con el preparador de arqueros, Julio Rodríguez y lo primero que hizo fue dar una cuota de responsabilidad en su ubicación en el gol de Fernando Zampedri, sin restar méritos a la jugada que hizo el argentino.

“Pese a que ha hecho un gran torneo hasta ahora, creo que ha mejorado en varias facetas, pero su posición en el arco a veces no es la ideal. El gol de Zampedri que es un golazo, a él lo pilla retrocediendo”, afirmó Rodríguez.

Detallando la jugada, dijo que el porteño al estar adelantado, pierde fuerza en su intento por frenar el remate. “No tiene reacción, no tiene fuerza para salir, pierde la agilidad, todo. Cuando vas hacia atrás no funciona nada y ahí tuvo justo una falencia. Pese a todo, es un arquero seleccionable”, manifestó el ex entretubos.

Rodríguez: “Él debe pensar que…”

También, tuvo críticas para el golero en el tanto de Alexander Aravena. “Si mejora ese aspecto, le harán menos goles. El primer gol de la Católica, de una distancia apreciable y con un tiro predecible, él estaba dos o tres pasos más adelante de lo que debería estar. A esas cosas me refiero con mejorar posición”, aseveró el ex preparador de porteros de la U y Colo Colo.

Sobre si Castellón abusa de dar rebotes, Rodríguez enfatizó que “ahora está difícil atrapar balones por la velocidad, le dan más efectos, etc. Pero la seguridad siempre se puede ir mejorando”, expresó.

Finalmente, le mandó un mensaje que tiene que ir ligado a su presente y saber el arco del equipo que está defendiendo. “Él debe pensar que está en la U, en un grande, que es un líder. Ha evolucionado, pero es la primera vez que juega en un equipo grande y son cosas que debe mejorar, pero por su campaña en el torneo, es uno de los mejores arqueros”, cerró Rodríguez.

Rodríguez analizó al detalle el trabajo de Castellón en el clásico (Captura)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Por la penúltima fecha de la primera rueda, Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Nacional. Aquel partido, se jugará el día domingo 26 de mayo a las 17:30 horas.