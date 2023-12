Todavía no finaliza el 2023, pero muchos equipos chilenos ya comienzan a pensar en lo que vendrá en la temporada 2024, la cual está a la vuelta de la esquina, y con ello una nueva disputa del Campeonato Nacional.

En el Torneo Nacional, Everton de Viña del Mar finalizó en la sexta posición, clasificó a Copa Sudamericana y fue la quinta mejor defensa del balompié nacional, contando con el portero Franco Torgascioli como una de sus grandes figuras.

El golero le ganó al cáncer, decidió ir a préstamo a San Luis de Quillota por seis meses, retornó al cuadro de la Quinta Región y tuvo su gran revancha en esta última campaña.

El experimentado arquero mostró un gran nivel en Everton | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

FRANCO TORgascioli ACLARA SU FUTURO Y SUEÑA CON JUGAR EN UN GRANDE

Pese a su gran campaña, el experimentado guardameta no continuará en los Ruleteros y ahora está en búsqueda de un nuevo club y a la espera de llamados telefónicos.

“Me gustaría seguir en el fútbol chileno. Es un país que me gustó mucho, entonces ojalá que pueda seguir acá. Es una liga muy linda, muy organizada, no hay problemas de pagos y tiene muchas cosas a favor”, remarcó el charrúa a AS Chile.

“Un equipo grande siempre es atractivo, es un país en el que me quiero quedar y que un equipo grande quiera contar conmigo sería lo ideal”, cerró.

LOS NÚMEROS DE FRANCO TORgascioli EN ESTE 2023

El oriundo de Salto, Uruguay, disputó 28 de 30 partidos posibles con la camiseta de Everton en el último Campeonato Nacional, en los cuales le encajaron 37 goles y dejó 7 veces el arco en cero.