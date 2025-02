Pese al mal rendimiento mostrado en la Copa Chile, nadie tenía en sus pronósticos un resultado para Unión como el que se dio en el Nicolás Chahuán de La Calera, donde los hispanos cayeron 0-4 en un verdadero desastre.

Uno que no tuvo ningún problema en reconocer errores y asumir responsabilidades, fue el arquero de los rojos de Santa Laura, Franco Torgnascioli.

“Creo que este partido tiene, a mi manera de ver, una sola lectura: estuvimos mal atrás. No le dimos solidez al equipo, fue muy notorio”, indicó.

Agregando que “cada llegada nos hacía daño o era gol. Entonces es muy difícil, el esfuerzo de todos los compañeros creo que fue bueno hasta el gol. Después nos caímos a pedazos. Pero antes tuvimos el dominio completo del partido. Y nos fuimos al entretiempo dos goles abajo y habían llegado esas dos veces”.

Eso sí, el portero confiesa que jamás culparía sólo a sus compañeros de la debacle. “Hay que asumir: soy el primer responsable con la línea de cuatro. Este partido pasa por ahí, no por otro lado. Hay que hacerse responsable. No vale decir que no hay trabajo y que no hay plantel. Al contrario, tenemos un plantel bárbaro. Pero estamos fallando y hay que mejorar”, disparó.

Franco Torgnascioli.

Lo que viene para Unión Española

“Ahora hay que rever. No hay excusas con la Copa Chile. Hoy tocamos fondo, no sé si esa es la palabra, pero el partido que viene hay que ganarlo a como dé lugar para ganar confianza”, indica Franco Torgnascioli.

Para el final, deja en claro que ante Palestino “el equipo empiece a creer. Como sea, jugando bien o mal. Hay que ganar”.