Jugadores de distintos países del mundo en alguna instancia han venido a probar su suerte dentro del fútbol chileno en los últimos años, en la que varios equipos de las distintas divisiones de nuestro balompié cuentan con variados jugadores extranjeros, quienes corren cada uno de ellos con distinta suerte en su estancia en Chile.

Uno de aquellos jugadores, fue el atacante colombiano, Marco Pérez, quien en el año 2012 arribó a nuestro país para defender la camiseta de O’Higgins de Rancagua, llegando con un importante cartel de figura tras lo que fue años atrás sus pasos prometedores por Gimnasia y Esgrima LP y Deportivo Cali.

La estancia del atacante en el fútbol nacional fue bastante corta, la cuál en los últimos días dio a conocer su gran razón que lo hizo partir tempranamente de O’Higgins de Rancagua en una entrevista con el medio ‘AS Colombia’, a la que le confesó que su miedo a los temblores, lo hizo salir de manera anticipada de Chile.

“En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía corriendo en los temblores, ellos estaban acostumbrados”, comenzó señalando Pérez.

Pérez en su corta estadía en el fútbol chileno | Foto: Archivo

Siguiendo en aquello, el hoy atacante de 33 años dio a conocer el momento en la que tomó su decisión de salir del fútbol chileno por su temor a los temblores, en la que narró como fue su conversación con el presidente en este entonces del conjunto ‘rancagüino’, Ricardo Abumohor.

“Hubo un momento en el que me desesperé y le dije al presidente de O’Higgins que me quería ir por el ambiente en el que vivía. El presidente me dijo: ‘Cómo te vas a ir si nos está yendo bien, estamos en la Copa Sudamericana, estamos pagando al día’. Yo le dije que no era por la plata, que era por los temblores, tenía miedo y estaba muy nervioso”.

“Usted no ve cómo tiemblo cuando subo a los aviones, lloro, y se burlan de uno, le dije. Si fuera por mí jugaría solo de local, no me gustan los aviones”, explicó.

Finalmente, Pérez confiesa que finalizada la temporada del año 2012 con O’Higgins de Rancagua, rápidamente vio la opción de retornar a su país natal, en la que llegó una oferta de un importante club, que quizás no le satisfacía por completo, pero que vio como una escapatoria para el constante sufrimiento con los temblores en Chile.

“Yo me quería ir y se me presentó la oportunidad en Independiente de Medellín. Me ofrecieron un contrato por un año. Necesitaba volver a Colombia, así que me fui al Medellín”, complementó.