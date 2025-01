Los hinchas de Universidad Católica miran con cierta preocupación este nuevo mercado de fichajes. ¿Por qué? Tan sólo han podido anunciar a dos caras nuevas para el 2025: Dylan Escobar y Jhojan Valencia.

Precisamente, el arribo del jugador de 28 años de edad proveniente de Austin Football Club de la Major League Soccer tomó por sorpresa a los aficionados de la Franja, puesto que muchos no lo tenían en el radar.

Lo cierto es que Valencia viene de disputar 27 partidos en la MLS y otros tres en la Leagues Cup, donde no registró ni goles ni asistencias.

Manuel Valencia, el gran impulsor en la llegada de Jhojan Valencia a la UC

Fue a través de una entrevista con El Mercurio que el volante cafetero confesó que la decisión de estampar su firma con los Cruzados tuvo influencia de una persona importante en su vida: su padre Manuel Valencia, que jugó en Santiago Wanderers en 2001.

“Estábamos viendo otras opciones, pero me llamó mucho la atención la UC. Hablé con mi padre, que jugó acá, en Santiago Wanderers, y me dijo que era muy buena opción para mí”, confesó.

Manuel Valencia levantó el título nacional en 2011 con los ‘Caturros’ | FOTO: Archivo

Además, el ex Deportivo Cali de Colombia manifestó que en sus primeros días ya se siente a gusto en la UC. “La verdad, todo me ha sorprendido mucho. Es un grupo muy, muy unido, y eso me alegró mucho”, sentenció.

Los amistosos de la UC

La UC disputará el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ en Uruguay, donde tendrá que enfrentar a Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán en tierras charrúas. Posterior a eso, tiene un amistoso confirmado ante Sporting Cristal en Perú.