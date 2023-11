Gabriel Suazo logró una camiseta de titular en la Selección Chilena en la finalización de las Eliminatorias anteriores. Hoy, su buen presente en el Toulouse de Francia le permite mantener el puesto en la Roja en la era de Eduardo Berizzo que tendrá su quinto capítulo en su desafío de lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Aquel desafió será ante Paraguay el jueves a las 21:30 en el Monumental.

El lateral izquierdo ahora comparte nómina con el joven centrodelantero de Colo Colo, Damián Pizarro. En ese aspecto, remarca que lo conoce desde su estadía en el Cacique, institución donde logró llevar la jineta de capitán.

“Es un jugador tremendo, lo ha demostrado en cada partido, lo demostró en los Panamericanos, con 18 años compitió al máximo, también lo demostró en la Bombonera contra Boca Juniors”, destaca el jugador que compite en la Ligue 1 de Francia en diálogo con el programa Salir Jugando.

Suazo expresa que hace algunos años ya se veían las virtudes futbolísticas del jugador. “Lo conozco bien, entrenaban con nosotros cuando tenía 15 años y ya le veíamos sus cualidades. Estoy seguro de la calidad de jugador que él es”.

Gabriel Suazo destaca a Damián Pizarro (Foto: Photosport)

Nunca baja los brazos

Gabriel Suazo asegura que nunca se rindió para vivir un buen presente. “Siempre creí, siempre pensé que esto lo iba a vivir, nunca claudiqué, ni en mis peores momentos. Estaba convencido y trabajaba día a día no solo para el presente, también para lo que venía. Por eso me esfuerzo al máximo en todo lo que hago”.

Además, ejemplifica sobre su mentalidad de acuerdo a lo que vivió en el triunfo por 3-2 del Toulouse ante el Liverpool en la UEFA Europa League. “En conferencia me preguntaron sobre enfrentar a Liverpool, yo dije que íbamos a ganar. Aunque me quedaron mirando, lo demostramos en la cancha, ese mismo pensamiento lo tengo en la Selección, cada vez que me preguntan digo que quiero ir a ganar, nunca voy a decir que quiero buscar otro resultado porque no es lo que siento”.