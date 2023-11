El Seleccionador Nacional, Eduardo Berizzo pone sus ojos para lo que es el duelo ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas y en esta jornada, tras conversar con los medios de comunicación abordó muchos temas ligados al presente de ‘La Roja’.

Uno de los temas importantes que se le consultó al estratega fue sobre la nominación del atacante de Colo Colo Damián Pizarro, de quien expresa que tiene mucha fe para que se pueda desarrollar con la selección.

“Un nueve de referencia es importante de tener siempre, habíamos utilizado a Alexis en esa posición, pero la irrupción de Damián en los procesos también que tuvieron que ver con los Panamericanos, donde pudo mostrar su valía, lo ubican en una expectativa alta para nosotros”, comenzó señalando Berizzo.

Siguiendo en sus palabras, el el seleccionador indicó: “es un hombre joven, un hombre que hay que cuidar, sus actuaciones tienen que ser consideradas siempre buenas y que el acierto o no del gol marque su accionar. Es un hombre generoso, tiene portento físico, que en los partidos Panamericanos le dieron un roce. Veremos si será nuestro centro delantero, puede jugar Ben también, Aravena o Víctor Dávila. Entre hoy y mañana resolveremos aquel”.

El entrenador de ‘La Roja’ profundizó que la actuación que realizó Damián Pizarro en los pasados Juegos Panamericanos, le ayudaron de gran forma para ser hoy uno de los jugadores que milita en la Selección Chilena mayor.

“Damián me agradó mucho su juego en los Panamericanos, sin convertir, pero genera, provoca, encuentra las espalda de la defensa rival, es un jugador que tiene muchas cualidades físicas notables, a lo que hay que depurar o que los partidos de máximo nivel, terminen de moldearlo como un futbolista importante”, complementó.

Pizarro esperará poder aprovechar su gran oportunidad en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Berizzo habló de todas las variantes que Pizarro le puede entregar a la Selección Chilena y además, reveló una importante conversación que tuvo con el joven atacante, en la que le hizo una gran petición.

“Genera mucho más que simplemente el gol, obviamente es importante convertir, el atacante está relacionado con el gol, él vive del gol, pero también aporta muchas cosas aparte del gol. No lo traería simplemente por meter goles o dejarlo de convocar porque no la mete, esta conversación la he tenido con él y él tiene que volverse un optimista del gol”.

“Generar la energía necesaria para convertir, tal como lo hizo el fin de semana, esa situaciones él las fabrica, luego acertará, es un jugador muy joven, que crecerá, aprenderá, se beneficiará del roce de jugar con futbolistas de un nivel como tiene nuestra Selección y eso lo hará mejor y terminará metiendo todos los goles que se fabrica”, cerró.