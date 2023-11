Cobreloa empieza a tomar forma con su plantel para su retorno a la Primera División del fútbol chileno en 2024. Varios nombres empiezan a circular en el mercado de pases para reforzar al cuadro que seguirá dirigiendo Emiliano Astorga.

Uno de ellos fue el delantero Lionel Altamirano, quien con sus dos últimas temporadas en Rangers no convence a los históricos loinos. Igualmente, el exjugador de la U, Fernando Cornejo, fue sindicado como posible fichaje para los Zorros del Desierto según El Mercurio de Calama.

Una gloria de Cobreloa, como Jorge Luis Siviero, liquida al volante y el exjugador loino fue categórico en su análisis del mediocampista.

“La verdad, para mí, no creo que vaya a marcar muchas diferencias. Por nombre, sí, podría ser, aunque no me convence mucho. Tampoco es de mi agrado para ser titular fijo”, expresó Siviero.

Fernando Cornejo no fue aporte en la U y no le tienen fe para reforzar a Cobreloa (Photosport)

Siviero es bien crítico con los nombres que rondan el Zorros del Desierto en Calama, pero también ve el vaso medio lleno y sabe que Cornejo además del nombre histórico que tiene puede seguir aumentando de nivel.

“Es un chico que tiene sus posibilidades de seguir creciendo. Todavía no ha terminado de desarrollar su potencial, pero no me convence”, adelantó.

Cree en los que hay

El nombre de Fernando Cornejo es potente en Cobreloa, aunque la carrera del hijo en el fútbol chileno no convence a Siviero para que firme en los naranjas en 2024.

Más allá de eso, el ex goleador y técnico del cuadro de Calama sabe que “como nombre, sí, es potente por lo realizado por su papá, pero me quedo ahí. Siento que hay muchísimos jugadores más para que defiendan al club”.

Durante el 2023, Cornejo hijo tiene 25 partidos disputados en Palestino, suma 5 goles y tiene como registro 1.625 minutos jugados en el elenco de Pablo Vitamina Sánchez. El jugador pelea por un puesto de Libertadores en La Cisterna.