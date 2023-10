Fernando Cornejo no le cierra las puertas a Cobreloa: "Me encantaría volver a ocupar la camiseta naranja y con la 8"

Cobreloa terminó con la maldición y logró su tan ansiado ascenso a la Primera División luego de ocho años. El cuadro de Calama pudo por fin levantar el título de la Primera B, desatando rápidamente la algarabía de la ciudad de Calama.

Ya han pasado algunos días de las llamativas celebraciones y ahora la dirigencia del elenco naranja comienza a proyectar lo que se viene para el conjunto minero y uno de los temas importantes será el tema de los refuerzos para afrontar el Campeonato Nacional 2024.

El plantel de Cobreloa levantando el título de la Primera B | FOTO: Jose Roblres/Photosport

Fernando Cornejo, actual jugador de Palestino e hijo del recordado futbolista del conjunto loíno, fue uno de los invitados especiales en el programa Socios del Desierto, donde habló sobre un posible retorno al club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Yo lo he hablado con mis familiares más cercanos, amigos, y yo siempre he tenido la intención de volver a Calama, regresar a Cobreloa, porque me fui de una forma que para mí era para seguir creciendo, demostrando cosas, pero tenía esa espinita de no haberlo demostrado todo por Cobreloa. Me encantaría volver a ocupar la camiseta naranja y con la 8”, partió diciendo el retoño del apodado “Corazón de Minero”.

“Otros motivos para volver es que mi hermano está en la Sub 17 y poder volver a jugar con él y compartir estos momentos cuando me tocó subir de la juvenil y vivirlo con él en un futuro sería muy lindo”, agregó.

Por último, el mediocampista aclaró el estado actual de su contrato con el Tino Tino. “Yo este año tengo contrato con Palestino hasta fin de año y si ellos quieren seguir conmigo vamos a tener que conversar. Por ahora no sería un préstamo pero si lo estoy arrendando el pase a Palestino, si ellos me quieren comprar entraríamos en negociaciones y ahí sería por más años”, cerró.

¿CUÁNTOS PARTIDOS JUGÓ FERNANDO CORNEJO EN COBRELOA?

Fernando Cornejo estuvo tres años y medio con los Zorros del Desierto, equipo en el cual pudo disputar 37 partidos oficiales y supo anotar 2 goles.

¿Qué se viene ahora para Cobreloa?

Tras alzar el título de la Primera B, el cuadro loíno disputará este domingo 22 de octubre un compromiso ante Universidad de Chile, todo en medio del receso por los Juegos Panamericanos Santiago 2023.