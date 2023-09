Cobreloa tuvo la chance de pelear por su tercera final de la Copa Libertadores en 1987. Sin embargo, el elenco naranja no pudo acceder y enfrentó en la semifinal, en ese entonces segunda fase, a América de Cali y también a Barcelona de Guayaquil.

Un 18 de septiembre, hace 36 años, los Zorros del Desierto fueron con todo a batallar en Cali ante un equipazo liderado por Ricardo Gareca como goleador. En diálogo con Bolavip, el ídolo y ex DT de ese equipo, Jorge Luis Siviero, rememoró lo que vivieron en tierras caleñas, donde estaban acechados por el terror del narcotráfico y todo el folklore del fútbol sudamericano.

“Tuvimos que luchar contra algo que no teníamos ni siquiera presupuestado y no pudimos hacer nada para solucionarlo. Estábamos con muy poquitas armas para ir a pelear una guerra. El equipo se comportó como tenia y empatamos ese partido, si ganábamos hubiésemos estado en la final. Queda ese dejo de no poder lograrlo en una Libertadores completamente distinta a la de ahora”, contó Siviero.

Cobreloa dio la pelea en el 87 en la Libertadores (Archivo)

Siviero, quien fue un reconocido delantero de Cobreloa, y que ganó como jugador y entrenador también manifestó que “el 1-1 nos terminó dejando dejando afuera de una posible nueva final. Dejamos todo en mano del América de Cali que tenía que jugar con Barcelona y tenía que hacer 4 goles y los hizo en el primer tiempo. Entonces, deja un manto de duda todo lo que pasó antes, durante y después”.

Rarísimo todo

En la década del 80, el fútbol en Colombia era liderado por los carteles de Cali y de Medellín. El “narcofútbol” estaba en su apogeo con tremendos planteles y equipos. Cobreloa sabía a lo que se enfrentaría en suelo cafetalero. Siviero reveló detalles de lo que pasó esa noche y todo lo que los rodeó.

“Esa vez cuando jugamos con América, el clima era muy complicado y el equipo se comportó absolutamente bien sin olvidar sus armas. Recuerdo que había que llevar un propio chef por el tema de las comidas y también fuimos a comer a la embajada para evitar problemas. Todo lo que había era muy raro, muy raro“, añadió.

Los típicos ruidos, las “mañas” como introducir gente al hotel para generar barullo y algún caos eran triquiñuelas que se utilizaban para desestabilizar a Cobreloa en ese partido. “Queríamos llegar a otra final con Cobreloa y no lo pudimos hacer por lo que pasó en el campo y también en la previa, en un ambiente sumamente hostil para todos”, agregó.

Siviero recuerda con nostalgia lo que ocurrió en ese partido sentado en el banco. “Lo dejamos todo, todo, todo. Nos brindamos para evitar lo externo, empatamos. Al menos, se dio esa pequeñita revancha y Peñarol les ganó la Libertadores a ellos”, terminó.

¿Cuántas finales de la Libertadores disputó Cobreloa?

Cobreloa disputó 2 finales de la Copa Libertadores y pudo jugar una tercera, pero en la segunda fase o semifinal del certamen en 1987 no pudo ante América de Cali y quedó fuera por un gol.