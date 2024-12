Universidad de Chile tuvo un año 2024 bastante positivo, en el que gracias al gran trabajo de Gustavo Álvarez y sus dirigidos, en el conjunto ‘Laico’ lograron pelear hasta el final el torneo y se quedaron con la Copa Chile.

Los ‘Azules’ ya planifican lo que será su temporada 2025, en donde esperan poder conformar un competitivo plantel para los desafíos importantes que tiene para este año, en la que uno de ellos será su vuelta a la Copa Libertadores.

Sobre el mercado azul, un ex jugador del ‘Romántico Viajero’ como lo es Gonzalo Jara ocupó el micrófono de Radio ADN para entregar los puestos que son prioridad para reforzar en la U, en la que en su primer punto pide a un nuevo goleador.

“Para mí un nueve, sí o sí, es un tema complejo, no lo quiero decir y que se malinterprete, pero buscarle una salida a Pons, si es que el entrenador no lo quiere o no lo tiene en carpeta”, declaró.

Jara pide un goleador para la U | Foto: Photosport

Finalmente, Jara el otro puesto que pidió que la Universidad de Chile pueda reforzar es en el mediocampo, en la que con la inminente partida de Federico Mateos, el ‘Bicampeón de América’ exige una nueva variante en ese puesto.

“Para mí debería ir por un volante más, por un mixto más. (Salida de Mateos) con mayor razón necesita uno más”, cerró.