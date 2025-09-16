Momentos de terror vivió la familia del defensa de Deportes Iquique, Marcelo Jorquera, el que fue amenazado de muerte por un fanático de los Dragones Celestes mientras el futbolista se encontraba junto a su familia en el gimnasio de la Universidad Arturo Prat.

Fue la esposa del lateral izquierdo, Camila Vergara, la que denunció el deleznable hecho que incluso incluyó a su pequeña hija de cuatro años.

“Nos encontrábamos en el gimnasio de la UNAP viendo un partido de básquet de niños de 9 a 11 años en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. A las 11:15 a.m. aproximadamente, de la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol), incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”, escribió en Instagram.

Camila Vergara aseguró que “el tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique. El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada”.

Marcelo Jorquera vivió una terrible situación

Más amenazas para Marcelo Jorquera

La esposa del jugador agregó que “El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo, cuando él ni siquiera le respondió, respetando a nuestros hijos y a todos los niños presentes. Luego, jactándose de sus actos, escribió en distintos grupos que él había encarado a un jugador, sintiéndose orgulloso de su actuar y compartiendo nuestra ubicación“.

Igualmente Camila Vergara dejó en claro que “sé que este tipo de personas no representa a la gran mayoría de la hinchada de Iquique, ya que siempre todos han sido respetuosos e incondicionales a pesar del momento actual del equipo. Nadie merece ser tratado así, la violencia jamás será justificada”.