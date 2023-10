Hasta esta mañana, la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 habían estado a la altura y, salvo uno que otro problema de organización, Chile estaba mostrando una cara positiva al mundo con la cita panamericana.

Eso, hasta hoy: un grosero error en el trazado de la marcha atlética quedó en evidencia en la competencia femenina, donde se debían ‘correr’ 20 kilómetros, pero le trazado era por lo menos entre 3 y 4 mil metros menos del que correspondía.

Las marcas quedaron protestadas y no les servirá a los atletas que venían a Chile en búsqueda de alcanzar los números que le permitieran clasificarse a la próxima edición de los Juegos Olímpicos a disputarse en París, Francia.

“No tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes con las indicaciones de expertos en el tema”, fueron las palabras del director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, a Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

HMN reconoce papelón. | Foto: Photosport

El directivo profundiza en su punto y exculpa la organización nacional: “Aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones y eso fue lo que hicimos”, dijo.

“Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (personero de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra”, aclaró.

En el cierre, Mayne-Nicholls admite que fue un papelón, pero no de Chile: “No es nuestro, pero es un papelón, ¿Cómo vas a medir mal? Es un error muy serio. No afecta a los juegos, pero no le hace ningún beneficio”, remató.

Van concluyendo los Juegos

El próximo domingo 5 de octubre concluyen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y se abrirá paso a los Juegos Para Panamericanos, en donde atletas con discapacidades físicas buscarán ser el foco del deporte mundial.

Hoy, Chile va por un nuevo oro

Hasta el momento, Chile suma 5 medallas de oro y se proyecta una cosecha mayor a la obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hoy, Chile buscará el oro en el singles de tenis masculino con Tomás Barrios.