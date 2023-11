¡Hectamombe en Cobreloa! Los Zorros del Desierto están enfocados en el retorno a Primera División del fútbol chileno. Sin embargo, un histórico del club destroza a Emiliano Astorga disparando sin piedad contra del DT por su “manejo” para seguir ene l club.

El histórico capitán Luis Fuentes, encargado de las Series Inferiores de Cobreloa, no aguantó más y renunció a su cargo a semanas de dar inicio al trabajo del cuadro naranja pensando en su vuelta a la Chilean Premier League.

La salida de Fuentes no fue tranquila y el ex capitán loino prendió el ventilador contra Astorga por la forma en que selló su continuidad en el cargo como entrenador para el 2024.

“Empezaron a ofrecerse y qué querían estructurar el club. Eso se hace en el primer equipo, pero están equivocados, no saben lo que gané con Cobreloa y lo que me costó”, explicó Fuentes a Portal Naranja tras la victoria ante Limache.

Luis Fuentes se va dolido de Cobreloa y arremete contra Emiliano Astorga (Photosport)

Fuentes no quiere nada con la directiva de Cobreloa liderada por Marcelo Pérez y no quiere ver ni en pintura a Astorga. El ídolo de Calama acusa de malos tratos y nulas chances por dejarlo dirigir en Primera.

“Me voy. No necesito que hablen conmigo y tampoco quiero que hablen conmigo. No quiero. No quiero hablar con el presidente ni tampoco el vicepresidente. Ellos no defienden a sus trabajadores”, argumentó Fuentes.

Destroza a Astorga

El enojo de Luis Fuentes apunta a que Astorga estuvo un par de semanas antes de terminar el campeonato ofreciéndose, según el ex capitán de Cobreloa, para seguir en el club en 2024.

Además, “Lucho” siente que el estratega erró el camino al dar una lista de jugadores incluso antes de volver a Primera y que no puede ser que se busquen refuerzos antes de considerar a jugadores de casa.

“No pueden dar una lista antes que termine un campeonato. Es una falta de respeto para mis jugadores. No puedes hipotecar el club por dos años a gente que llegó hace un año. Llevo 15 años acá y cuando no te quieren es mejor caminar no más”, fustigó Fuentes.